ألمانيا سترسل طائرات إلى السعودية وسلطنة عمان لإجلاء السياح

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الالماني يوهان فاديفول الاثنين أن بلاده سترسل طائرات الى السعودية وسلطنة عمان لإجلاء السياح الذين علقوا في البلدين جراء الحرب في الشرق الاوسط.

وقال فاديفول "سنرسل طائرات الى الرياض ومسقط في أسرع ما يمكن للمجموعات الأكثر ضعفا"، لافتا الى أنه تواصل مع شركة لوفتهانزا والوكالة الالمانية للملاحة الجوية وشركة "تي يو آي" للنقل بهدف تنظيم الرحلات.

واوضح الوزير أنه بسبب إغلاق المجال الجوي في العديد من الدول، على السياح العبور برا الى سلطنة عمان والسعودية حيث المجال الجوي لا يزال مفتوحا، مؤكدا أنه يعول "في الدرجة الاولى" على تدخل وكالات السفر.

واضاف "سنضع أيضا طائراتنا في تصرف المجموعات الاكثر ضعفا، الاطفال والمرضى والحوامل"، لافتا الى أن هذا القرار "الذي يرتب اموالا على المكلفين" سيكون "خيارا ثانيا".

أما الخيار الثالث فيتمثل في اللجوء "الى الجيش الالماني" اذا اقتضت الضرورة، وفق ما نقلته فرانس برس.

واورد فاديفول أنه تم ارسال فرق طوارىء الى مسقط والدوحة ودبي لدرس إمكانات إجلاء المواطنين الالمان، علما أن فريقا من السفارة الالمانية في القاهرة سيساعد في عبور الحدود انطلاقا من اسرائيل.

وتقول الجمعية الالمانية للملاحة الجوية إن نحو ثلاثين الف الماني عالقون في الشرق الاوسط.

ونقلت وسائل الاعلام الالمانية أن خمسة آلاف راكب عالقون على متن سفينتين سياحيتين تابعتين لشركة "تي يو آي" في كل من الامارات وقطر.

وقالت سائحة لقناة ان تي في التلفزيونية من على متن إحدى السفينتين في الدوحة إنه لم يسمح لهم بمغادرتها.

من جانبها، قالت شركة تي يو آي في بيان "بسبب استمرار الوضع غير المستقر في المنطقة ومحدودية الرحلات الجوية، نحن على اتصال وثيق بشركات الطيران بهدف التمكن من تنظيم رحلات عودة في شكل موثوق به".