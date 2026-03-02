وزير الخارجية: العراق يواجه تحديات أمنية متزايدة جراء الحرب والقصف المتبادل على أراضيه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – تلقّى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الاثنين الموافق 2 آذار/مارس 2026، اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، جرى خلاله استعراض مستجدات العمليات العسكرية وتداعياتها المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشهد الاتصال تقييماً شاملاً للأوضاع الميدانية والسياسية؛ حيث عرض الوزير البريطاني موقف بلاده المستجد، موضحاً قرار لندن بالسماح للقوات الأمريكية باستخدام بعض المرافق العسكرية، والعمل على تسهيل الإجراءات اللوجستية ذات الصلة.

وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار استهداف دول خليجية، مؤكدين أن هذه الهجمات تحمل تداعيات خطيرة تقوض أمن المنطقة واستقرارها بشكل جذري.

من جانبه، أشار فؤاد حسين إلى أن العراق أصبح في قلب التأثيرات المباشرة لهذه الحرب، موضحاً أن الأراضي العراقية تشهد تصعيداً مزدوجاً؛ حيث تواصل إيران قصف مناطق في إقليم كردستان، ولا سيما مدينة أربيل، بينما تستهدف الأطراف الأخرى في النزاع مواقع في جنوب العراق وغربه، مما يضع البلاد أمام تحديات أمنية وسيادية متزايدة.

كما حذّر حسين من أن إطالة أمد الحرب ستفضي حتماً إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وخلق فوضى عارمة في المنطقة، متسائلاً عن الجدوى من استمرار الصراع في ظل ما يخلّفه من خسائر بشرية ومادية وتداعيات إنسانية وأمنية كارثية.

وفي ختام الاتصال، شدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما يسهم في احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو صراع شامل، وتهيئة الأرضية المناسبة لاستعادة الاستقرار.



المصدر: وزارة الخارجیة العراقیة