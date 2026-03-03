الجيش الأميركي يعلن تدمير مراكز قيادة تابعة للحرس الثوري الإيراني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤولون عسكريون أميركيون الاثنين عن تدمير مراكز قيادة تابعة للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مواقع إيرانية للدفاع الجوي وإطلاق الصواريخ، في خضم الحرب المستعرة في الشرق الأوسط منذ نهاية الأسبوع الفائت.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقعها الإلكتروني "دمرت القوات الأميركية مراكز قيادة وسيطرة تابعة للحرس الثوري الإسلامي، وقدرات دفاع جوي إيرانية، ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومطارات عسكرية، خلال عمليات متواصلة".