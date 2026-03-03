الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات جديدة بالإخلاء لعشرات المناطق في لبنان

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إنذارت جديدة لإخلاء عشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان، إضافة إلى إنذار مخصص لسكان منطقتين في ضاحية بيروت الجنوبية بضرورة الابتعاد عن عدة مبان تحسبا لضربات عسكرية وشيكة.

وجاء في بيان بالعربية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر على تطبيق تليغرام وأرفق بلائحة تضو أسماء نحو 50 قرية "انذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدا في القرى المعروضة أسماؤها. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا".

أضاف إنذار آخر موجه لسكان في منطقتي حارة حريك والغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية "أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح حزب الله، والتي سيعمل الجيش الإسرائيلي ضدها في المستقبل القريب".