مرصد إيكو عراق: 128 مليون دولار يومياً خسائر العراق بعد توقف الرميلة وحقول كوردستان

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد إيكو عراق، أن العراق يخسر نحو 128 مليون دولار يوميًا بسبب توقف الإنتاج في حقل الرميلة النفطي وحقول إقليم كردستان على خلفية الحرب.

وقال المرصد في بيان صحفي إن "حقل الرميلة ينتج نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، فيما تبلغ طاقة إنتاج حقول إقليم كوردستان نحو 200 ألف برميل يوميا".

موضحا أن "إجمالي الإنتاج المتوقف يقدر بنحو 1.6 مليون برميل يومياً".

وأضاف أن "الخسارة اليومية، وفق سعر 80 دولارًا للبرميل، تصل إلى قرابة 128 مليون دولار، متوقعًا اتساع نطاق التوقف ليشمل حقولًا أخرى في حال استمرار التصعيد".

وأشار المرصد إلى أن "استمرار التوقف لأسبوع واحد قد يكلف الخزينة العراقية قرابة 900 مليون دولار، فيما قد تتجاوز الخسائر 3.8 مليارات دولار خلال شهر واحد".

مبيناً "هذا يشكل ضغطا مباشراً على الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة تفوق 90% على الإيرادات النفطية، مما يزيد من مخاطر العجز المالي في حال طال أمد الأزمة".