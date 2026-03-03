توضيح من أسايش أربيل بشأن حريق محطة "راستي" في قوشتەپە

منذ 6 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- نفت مديرية أسايش أربيل، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة حول تعرض إحدى محطات الوقود لهجوم خارجي، مؤكدة أن الحادث الذي وقع في قضاء قوشتەپە كان عرضياً.

وأوضحت المديرية في بيانها أن الحريق الذي اندلع في محطة وقود "راستي" الواقعة عند تقاطع قضاء قوشتەپە، ناتج عن تماس كهربائي في المولدة الخاصة بالمحطة.

مشددة على عدم صلة الحادث بأي هجوم بطائرة مسيّرة أو قصف صاروخي كما روجت بعض المصادر.

يأتي هذا التوضيح في إطار طمأنة الرأي العام ودحض الشائعات، في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن الفرق المختصة سيطرت على الموقف في مكان الحادث.