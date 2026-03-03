محافظة أربيل تُلوّح بسحب مواقع ورخص المولدات الأهلية غير الملتزمة بالتشغيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر المجلس الأعلى للمولدات الأهلية في محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء 3 آذار/مارس 2026، بياناً وجّه فيه بلاغاً لجميع أصحاب المولدات بضرورة الالتزام بجدول التشغيل المحدد.

ووفقاً للقرار، فإن أي صاحب مولدة يمتنع عن التشغيل، ستتولى لجنة مشتركة مشكلة من القائمقامية ورئاسة البلديات سحب الموقع منه ومصادرته بشكل مباشر.

وأكد المجلس أن صاحب المولدة سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن عدم الالتزام بالتشغيل.

يأتي هذا الإجراء في وقت قامت فيه شركة "دانا غاز" بوقف إنتاج الغاز في حقل "كورمور" كإجراء احترازي منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية إلى نحو 12 ساعة فقط.

وكخطة بديلة لحين عودة الإنتاج إلى طبيعته في حقل كورمور، تم تكليف أصحاب المولدات الأهلية بسد العجز الحاصل وتجهيز المشتركين بالطاقة الكهربائية.