محافظ السليمانية يصدر نداءً عاجلاً للمواطنين عقب قصف "حي برانان"

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر محافظ السليمانية، هڤال بوبكر، نداءً عاجلاً إلى مواطني المدينة، دعاهم فيه إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر عقب تعرض "حي برانان" لعملية قصف.

وشدد المحافظ في بيان رسمي، على ضرورة الامتناع التام عن زيارة المنطقة المستهدفة أو التواجد في محيطها بأي شكل من الأشكال، وذلك لضمان السلامة الشخصية للمدنيين وتجنب وقوع إصابات إضافية.

وأوضح البيان أن بقاء المواطنين بعيداً عن موقع الحادث وتجنب استخدام الطرق المؤدية إليه إلا للضرورات القصوى، يعد أمراً حيوياً لتمكين فرق الإغاثة والدفاع المدني والجهات الأمنية المعنية من أداء مهامها والوصول إلى الموقع دون معوقات.

واختتم المحافظ نداءه بدعوة السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، حفاظاً على النظام العام وتسهيلاً لعمليات الاستجابة الطارئة التي تجريها الأجهزة المختصة في الحي المذكور.