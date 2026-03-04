محافظ السليمانية: لا خسائر بشرية في هجوم "گردي ريعاية"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ السليمانية، هفال أبوبكر، اليوم الثلاثاء 3 آذار 2026، أن الهجوم الذي استهدف منطقة "گردي ريعاية" بواسطة طائرة مسيرة لم يسفر عن أي خسائر بشرية، مطمئناً المواطنين بتوفر كافة الاحتياجات الأساسية، فيما دعا إلى الحذر والابتعاد عن التجمعات نظراً لخطورة الأوضاع الإقليمية.

وفي تصريح أدلى به لوسائل إعلامية، أوضح أبوبكر أن الهجوم المسير الذي طال منطقة "گردي ريعاية" لم يتسبب بوقوع ضحايا، مؤكداً أن المؤسسات والمنشآت المدنية لم تكن ضمن أهداف الهجوم.

وحذر المحافظ من حساسية المرحلة الراهنة، قائلاً: "إن إقليم كوردستان بات في قلب حرب دولية وإقليمية، وأصبح سماؤه ميدانياً لتحليق الطائرات الحربية واستهدافات الطائرات المسيرة والصواريخ". وبناءً على ذلك، طالب المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن التجمعات الكبيرة وغير الضرورية حتى استقرار الأوضاع، مشدداً في الوقت ذاته على أن حماية السيادة الوطنية وأرواح المواطنين هي "مسؤولية الحكومة العراقية الاتحادية".

وعلى الصعيد الخدمي والمعيشي، طمأن هفال أبوبكر سكان المحافظة بتوفر مخزون كافٍ من المواد الغذائية والأدوية والوقود. وأشار إلى أن اجتماعاً موسعاً لمجلس المحافظات عُقد في 28 من الشهر الماضي بإشراف وزير الداخلية، تم خلاله توجيه اللجان والدوائر المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي ختام تصريحه، دعا محافظ السليمانية المؤسسات الإعلامية إلى التعامل بمسؤولية وطنية مع الأحداث الجارية، والامتناع عن نشر أخبار تثير الذعر والقلق بين المواطنين، أو أن تتحول التغطيات الإعلامية إلى مصادر معلومات للأطراف المتصارعة.