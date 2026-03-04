لیندسي غراهام يدعو لضرب إيران وتدميرها قبل امتلاكها السلاح النووي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعا السيناتور الأمريكي البارز، لیندسي غراهام، إلى توجيه ضربة عسكرية استباقية لإيران "لتدميرها" قبل أن تتمكن من الحصول على السلاح النووي أو مراكمة المزيد من القوة. كما كشف عن تقديمه مقترحاً للرئيس المنتخب دونالد ترامب بشن عمليات جوية مشتركة مع إسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان.

جاءت تصريحات غراهام للصحفيين عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى ضمت كل من ماركو روبيو (المرشح لوزارة الخارجية)، وبيت هيغسيث (المرشح لوزارة الدفاع)، وجون راتكليف (المرشح لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية)، والجنرال دان كين.

وأكد غراهام في تصريحاته أن "إيران تهدف إلى القضاء على المسلمين السنة في المملكة العربية السعودية واستبدالهم بالشيعة"، مشيراً إلى أن "هذا ليس استنتاجي الخاص، بل هو كلامهم وأهدافهم المعلنة".

وأضاف السيناتور الجمهوري أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين سعوديين، أبلغهم خلالها بأن "خطوات تطبيع العلاقات في المنطقة ستشهد تسارعاً كبيراً جداً بمجرد تغيير السلطة في إيران".

وفي سياق متصل، كشف غراهام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه ليلة أمس بوجود خطط إسرائيلية للتنسيق والعمل المشترك مع السعودية خلال المرحلة المقبلة.

وفي معرض تبريره لضرورة التحرك العسكري ضد طهران، قال غراهام: "إذا هدد شخص ما عائلتي، وحاول الاعتداء على أفرادها أو قتل أطفالي وحرق منزلي، فلن أقف مكتوف الأيدي. يجب منعهم بكل قوة، ولذلك يجب ضرب إيران وتدميرها قبل أن تصل إلى السلاح النووي وتكتسب قوة أكبر".

وبشأن التصعيد في لبنان، طالب غراهام الرئيس دونالد ترامب بتوحيد الجهود مع إسرائيل لضرب "حزب الله"، داعياً إلى مشاركة القوات الجوية الأمريكية إلى جانب سلاح الجو الإسرائيلي في شن هجمات منسقة ضد الحزب.