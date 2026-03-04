سنتكوم: لن نتردد في تدمير أي تهديد يمسّ استقرار المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها في حالة تأهب قصوى للرد على أي تهديدات تستهدف أمن واستقرار المنطقة والقضاء عليها بشكل نهائي.

وفي بيان لها حول استمرار الحرب والتوترات المتصاعدة، كشفت القيادة المركزية أن إيران لجأت إلى استخدام منصات صواريخ متحركة لشن عمليات قصف عشوائية، بهدف إلحاق أكبر قدر من الدمار والخسائر في مختلف أنحاء المنطقة.

وأكدت (سنتكوم) في بيانها: "إن القوات الأمريكية تتابع بدقة هذه التهديدات التي تستهدف دول التحالف في المنطقة، ولن نتردد في استهداف وتدمير كافة المصادر التي تشكل خطراً أو تهديداً للأمن الإقليمي".

يأتي هذا التصعيد في وقت دخلت فيه العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران يومها الخامس، وفي المقابل، شنت القوات الإيرانية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مناطق متفرقة في دول الخليج والعراق.