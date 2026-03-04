مقتل خمسة اشخاص في الغارة الإسرائيلية على مبنى بمدينة بعلبك في شرق لبنان

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قُتل خمسة أشخاص الأربعاء في غارة جوية إسرائيلية على مجمع سكني في مدينة بعلبك ذات الغالبية الشيعية في شرق لبنان، وفق حصيلة محدثة أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 15 شخصا أصيبوا أيضا في الغارة، فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين في موقع المبنى المستهدف المكون من أربع طبقات.

وكانت الوكالة أفادت سابقا عن سقوط أربعة قتلى في الغارة.

وقد تمدد الصراع الإقليمي إلى لبنان الاثنين إثر هجوم صاروخي شنه حزب الله الموالي لإيران على إسرائيل ليل الأحد الاثنين قائلا إنه بهدف الثأر لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.