السوداني يعفي كافة مسؤولي الاستخبارات في قاطع سهل نينوى

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء 4 آذار 2026، قراراً يقضي بإعفاء كافة مسؤولي الأجهزة الاستخبارية في قاطع عمليات سهل نينوى من مناصبهم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي في إطار المتابعة الدقيقة للملف الأمني وسير العمليات في القواطع الحيوية، حيث شمل التوجيه إعفاء جميع القيادات الاستخبارية المسؤولة عن القاطع المذكور.

ولم يشر البيان إلى الأسباب المباشرة خلف هذا القرار أو أسماء البدلاء المرشحين، إلا أنه يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات أمنية مكثفة لتعزيز الاستقرار وضمان كفاءة الأداء الاستخباري في مواجهة التحديات الراهنة.