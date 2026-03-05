الرئيس بارزاني: سنبذل كل ما بوسعنا لتبقى كوردستان بمنأى عن الحروب والمآسي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 5 آذار 2026، رسالة تهنئة إلى شعب كوردستان بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاندلاع الانتفاضة، مؤكداً فيها العمل على إبقاء الإقليم آمناً ومُصاناً بعيداً عن صراعات المنطقة.

وتقدم الرئيس بارزاني في مستهل رسالته بأزكى التهاني لعوائل الشهداء الأبرار، وللبيشمركة الأبطال، ولعموم شعب كوردستان والوطنيين والمناضلين والأحرار الذين ساهموا في تحقيق هذا "المكسب القَيِّم".

ووصف الانتفاضة بأنها نتاج وامتداد لنضال وتضحيات جماهير وقوى كوردستان على مدى عقود، مشيراً إلى أن هذا الحدث التاريخي يجسد رسالة الصمود وعدم الاستسلام، ويكرّس معاني التحرر وإرادة العيش بعزّة وشموخ لكل فرد كوردستاني في الحاضر والمستقبل.

وتطرق الرئيس بارزاني في رسالته إلى الأوضاع الراهنة، قائلاً: "إذ تمر منطقتنا الآن بظروف معقدة وحساسة للغاية، نأمل أن تجد كل المشاكل والخلافات في المنطقة طريقها إلى الحل عبر الوسائل السلمية".

وشدد على الموقف الرسمي للإقليم في ظل التوترات المحيطة، مؤكداً: "نحن من جانبنا سنبذل كل ما بوسعنا لتبقى كوردستان بمنأى عن الحروب والمآسي والويلات، وتظل مُصانةً وآمنة".

واختتم الرئيس بارزاني رسالته بتوجيه التحايا إلى أرواح شهداء الانتفاضة وجميع شهداء طريق حرية الكورد وكوردستان.