عراقجي: أمريكا هاجمت إحدى سفننا وعلى متنها 130 بحاراً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الخارجية الإيراني بأن الولايات المتحدة شنت هجوماً على سفينة إيرانية كان على متنها 130 بحاراً، مهدداً بالرد والانتقام.

واليوم الخميس، 5 مارس/آذار 2026، أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن "الولايات المتحدة ارتكبت جريمة كبرى في عرض البحر على بُعد 2000 ميل من السواحل الإيرانية".

وفي تفاصيل الحادث، أشار عراقجي إلى أن "السفينة الحربية (دينا)، التي كانت تتواجد كضيف لدى القوات البحرية الهندية وعلى متنها نحو 130 بحاراً، تم استهدافها في المياه الدولية دون أي تحذير مسبق".

وحذر عراقجي قائلاً: "ستندم أمريكا بشدة على هذه السابقة، لأن مثل هذه التصرفات تعرض أمن وسلم المنطقة للخطر".

وعلى الرغم من تصريحات عباس عراقجي، إلا أن البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لم يصدرا أي توضيح رسمي بشأن هذه الاتهامات حتى الآن.