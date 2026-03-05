رئيس الحكومة: وحدة شعبنا رأسمالنا الأعظم

رئيس الحكومة في ذكرى انتفاضة آذار 1991: وحدة شعبنا هي رأسمالنا الأعظم وعلينا الذود عن منجزاتنا الوطنية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- إحياءً لذكرى مرور خمسة وثلاثين عاماً على اندلاع الانتفاضة الجماهيرية لشعب كوردستان، أصدر رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم الخميس 5 آذار (مارس) 2026، بياناً استذكر فيه هذه الملحمة التاريخية، وفيما يلي نصه:

في الذكرى الخامسة والثلاثين لانتفاضة آذار 1991 المجيدة والمظفرة لشعب كوردستان، أوجّه أصدق آيات التهاني وأزكى التبريكات لعموم الكوردستانيين، وفي طليعتهم البيشمركة البواسل وعوائل الشهداء الأبرار.

تُمثل انتفاضة آذار صفحةً من أنصع وأعظم المفاخر التاريخية التي أوقد شعلتها شعب كوردستان، والتي تجلّت ثمرةً مباركة كانت قد أينعت بتضافر وتكاتف صفوف مختلف المكونات.

وبفضل هذه الانتفاضة العظيمة، وما اكتنفها من ملاحم نضالية وكفاحية وتضحيات جسام سخا وجاد بها أبناء شعبنا، ينعم إقليم كوردستان اليوم بكيانه ومؤسساته الرسمية والشرعية، التي يقع على عاتقنا صونها والارتقاء بها بشتى السبل وأنجع الوسائل.

نجدد التأكيد في هذه المناسبة على أن تلاحم شعب كوردستان يمثل رأس مالنا الأعظم ومصدر قوتنا. وكما تُوّجت انتفاضة آذار بالظفر المؤزر، وأثمرت عن مكتسباتٍ نرفل بها اليوم بفضل تعاضد شعب كوردستان وتلاحمه وتآزره، فإنه حريٌّ بشعبنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن يذود عن إنجازاته الوطنية والقومية ويُحصّنها في سبيل بناء مستقبلٍ أكثر تقدماً وازدهاراً.

المجد والخلود لذكرى انتفاضة 1991.

سلامٌ على الأرواح الطاهرة لشهداء الانتفاضة وسائر شهداء كوردستان.

حمى الله كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2026/3/5