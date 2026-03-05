نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء": لم نغلق مضيق هرمز

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- وجه نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني رسالة إلى خصوم بلاده، معلناً أن قواتهم في أتم الاستعداد لمواجهة أي احتمال عسكري، مؤكداً أن طهران لا تخشى إطالة أمد الحرب.

وصرح نائب قائد المقر قائلاً: "نحن مستعدون لاستمرار الحرب ولا نبالي بالمدة التي ستستغرقها؛ سنواصل القتال حتى نحقق كافة أهدافنا".

وبشأن التوترات في المنطقة وتحركات السفن الحربية، حذر المسؤول القوى التي تحاول التمويه على هويتها قائلاً: "سنتصدى بقوة لتلك السفن العسكرية التي تحاول إظهار نفسها كفن تجارية لخداع قواتنا".

وفي جانب آخر من حديثه، سلط نائب قائد مقر "خاتم الأنبياء" الضوء على وضع مضيق هرمز قائلاً: "نحن لم نغلق مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن تعاملهم مع السفن التي تمر عبر هذا الممر المائي سيكون حصراً في إطار البروتوكولات الدولية.

تأتي تصريحات المسؤول الإيراني في وقت تمر فيه المنطقة بظروف حساسة، مع استمرار التوترات بين طهران والقوى الدولية في مياه الخليج والمنطقة.