قطر تقول إن عناصر في قواتها البحرية كانوا في مبان في البحرين استهدفتها إيران

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت قطر الجمعة بأن عناصر في قواتها البحرية كانوا في مبان استُهدفت بالبحرين ولم يتم تسجيل إصابات في صفوفهم، بعدما أعلنت البحرين في وقت مبكر صباحا أن غارات ايرانية استهدفت فندقا ومبنيين سكنيين في المنامة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن المباني المستهدفة كانت "تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية، مشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف البيان أن أفراد القوات البحرية الأميرية القطرية "بخير ولم تسجل بينهم أي إصابات، وقد اتخذت سفارة دولة قطر لدى مملكة البحرين الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة".

وقالت وزارة الداخلية البحرينية فجر الجمعة على منصة إكس "العدوان الإيراني يستهدف فندقا ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة، ووقوع أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح"، مشيرة إلى "تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع بشقة في أحد المبنيين".

وأعلنت البحرين الخميس أن هجوما صاروخيا إيرانيا تسبب في اندلاع حريق في مصفاة النفط الحكومية الرئيسية، قبل أن تنجح السلطات في احتوائه مؤكدة أن المصفاة تواصل عملها بشكل طبيعي.

وقُتل 13 شخصا على الأقل في الخليج، بينهم سبعة مدنيين، منذ بدأت إيران غاراتها السبت، ردا على الهجوم الإسرائيل الأميركي عليها.

وأعلنت واشنطن مقتل ستة من جنودها في خضم الحرب، بينهم أربعة في الكويت.

AFP