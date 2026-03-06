واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة العراق فوراً عبر الطرق البرية وتحذر من "توقف الطيران"

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجهت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة (6 آذار 2026)، نداءً عاجلاً إلى مواطنيها المتواجدين في العراق، حثتهم فيه على المغادرة في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن خيارات السفر باتت محدودة وتقتصر على المنافذ البرية مع دول الجوار.

وأوضحت السفارة في بيان رسمي أن الرحلات الجوية التجارية متوقفة تماماً في الوقت الحالي، مؤكدة أن الطرق البرية المؤدية إلى (الأردن، الكويت، السعودية، وتركيا) لا تزال متاحة، رغم احتمال إغلاق المعابر الحدودية دون إشعار مسبق.

تحذيرات لمن يختار البقاء

وشددت السفارة في تعميمها على الأمريكيين الذين يختارون عدم المغادرة بضرورة الاستعداد للبقاء في مواقع آمنة لفترات ممتدة، داعية إياهم إلى "تخزين كميات كافية من الغذاء والماء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى".

خيار المغادرة البرية

وأضاف البيان أن الحكومة الأمريكية تقوم حالياً بتقييم كافة الخيارات لمساعدة مواطنيها في الشرق الأوسط، إلا أنها نصحت الأمريكيين في العراق بالنظر بجدية في استخدام وسائل النقل البرية المحلية للوصول إلى الحدود، مع مراعاة متطلبات الدخول والخروج في الدول المجاورة واحتمالية إغلاق أجوائها هي الأخرى.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، مما دفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة رعاياها وتسهيل خروجهم قبل تفاقم الأوضاع الميدانية.