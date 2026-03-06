المستشار الألماني يحذّر من انهيار إيران وموجة هجرة خارج السيطرة

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حذر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة من انهيار لإيران قد يتسبب بموجة هجرة خارج السيطرة، وذلك في اليوم السادس من الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ميرتس إن "حربا لا نهاية لها ليست في صالحنا (...) ينبغي ألا ينهار الاقتصاد الإيراني. يجب منع موجات الهجرة انطلاقا من إيران والتي لا يمكن السيطرة عليها"، منبها إلى خطر "انهيار الدولة الإيرانية".

وردّا على سؤال عن مخاطر تدفّق مهاجرين إلى ألمانيا خلال معرض الحرفيين في ميونيخ (جنوب)، صرّح ميرتس "لا يمكننا الجزم بعد، لذا نشدّد على أن تحافظ إيران على وحدة أراضيها. ونحن لا نرغب في تكرار السيناريو السوري بل نريد أن تكون هذه الدولة قائمة بذاتها".

وإبّان الحرب الأهلية في سوريا، توافد أكثر من مليون سوري إلى ألمانيا بين 2015 و2016 بعدما فتحت لهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أبواب اللجوء.

وقال ميرتس إنه دعا في كلّ محادثاته مع واشنطن والحكومة الإسرائيلية إلى أن توفرا "في أقرب مهلة الظروف اللازمة لاستقرار البلد وإقامة حكومة شرعية ديموقراطيا وضمان استدامة أسس الدولة التي تضمّ أكثر من 90 مليون نسمة".

وأضاف الزعيم المحافظ الذي عمد منذ وصوله إلى السلطة في أيار/مايو الماضي الى تشديد سياسة الهجرة بدرجة كبيرة، "لا شكّ في أن من مصلحتنا بالكامل أن نتفادى موجات جديدة من اللاجئين".