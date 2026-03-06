رئيس إقليم كوردستان ورئيس الإمارات يبحثان أوضاع المنطقة

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس إقليم كوردستان، نيجیرڤان بارزاني، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

جرى خلال الاتصال بحث آخر التوترات في المنطقة والتداعيات الخطيرة للحرب.

وفي هذا الصدد، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء تصاعد حدة القتال، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي محور آخر، ناقش الجانبان علاقات الإمارات مع العراق وإقليم كوردستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث أكد الطرفان على المضي قدماً في ترسيخ العلاقات التاريخية والودية التي تجمع بينهما.

من جانبه، أعرب نيجیرڤان بارزاني عن شكره وتقديره للمساعدات والدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للعراق وإقليم كوردستان، متمنياً دوام الاستقرار والتقدم لشعب ودولة الإمارات.