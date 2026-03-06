نيجيرفان بارزاني والسوداني يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

منذ 4 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، آخر التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار العمليات العسكرية وتداعياتها على العراق.

وخلال اتصال هاتفي بينهما، أكد الجانبان التأكيد على رفض الاعتداءات التي تطال عددا من المدن العراقية بما فيها إقليم كوردستان، وعدم السماح لأن تكون الأراضي العراقية منطلقا لمهاجمة دول الجوار، ودعم كل الخطوات الرامية الى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما شدد الجانبان على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة بتوحيد مواقف القوى الوطنية وخطابها، للحفاظ على استقرار البلد وسيادته، وتعزيز الأمن الوطني.