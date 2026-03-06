ترامب: الاستسلام غير المشروط لإيران وحده ينهي الحرب

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أن "الاستسلام غير المشروط" لايران هو الامر الوحيد الذي من شانه إنهاء الحرب، واعدا بالمساعدة في اعادة بناء اقتصاد هذا البلد إذا امتثلت طهران لشروطه وسمت قيادة جديدة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، "لن يكون هناك اتفاق مع إيران سوى الاستسلام غير المشروط"، مضيفا أنه يعتزم "جعل إيران عظيمة مرة أخرى".

في هذه الأثناء، هدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بأنه سيتم تكثيف الضربات الأميركية على إيران، فيما تواصل إسرائيل قصف طهران والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال ترامب إنه في حال استسلام الجمهورية الإسلامية، ستعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على إنقاذ إيران "من حافة الانهيار، وجعلها أقوى اقتصاديا وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى"، لافتا الى أن ذلك سيتطلب تنصيب "قائد عظيم ومقبول".