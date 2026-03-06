رئيس حكومة إقليم كوردستان وملك البحرين يناقشان الوضع في المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة 6 آذار (مارس) 2026، في اتصال هاتفي، مع عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مجمل الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيّما في مملكة البحرين والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الحرب والتوترات وتداعياتها.

وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد وتيرة الهجمات واحتدام الصراعات والتوترات.

كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز وتطوير أطر التعاون والتنسيق الثنائي، من أجل صون السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.