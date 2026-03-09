ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً "غامضاً" في فلوريدا عقب لقاءات سياسية واقتصادية مكثفة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيتة عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين من ولاية فلوريدا، وذلك قبيل مغادرته الولاية عائداً إلى واشنطن، دون أن يكشف عن الموضوعات المحددة التي سيتناولها.

وبحسب منشور لترامب عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أوضح فيه جدول أعماله، فمن المقرر أن يبدأ المؤتمر في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو توقيت يأتي عقب إغلاق الأسواق المالية. ويرى مراقبون أن هذا التوقيت قد يكون مرتبطاً بالمخاوف المتزايدة بشأن تداعيات الحروب الراهنة على ارتفاع أسعار النفط والبنزين، رغم عدم تأكيد ترامب لهذا الملف بشكل رسمي.

جدول أعمال حافل

ويقضي ترامب يومه في ناديه للجولف بمنطقة ميامي، حيث أشار إلى أنه بصدد إجراء "اجتماعات ومكالمات هاتفية هامة". ويتضمن جدوله حضور حفل لجمع التبرعات لصالح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في تمام الساعة الرابعة مساءً، على أن يختتم نشاطه بالمؤتمر الصحفي قبيل توجهه إلى البيت الأبيض.

تحركات جمهورية في فلوريدا

تأتي هذه التحركات في وقت يتواجد فيه أعضاء مجلس النواب الجمهوريون في المنطقة ذاتها للمشاركة في خلوة تشريعية. وكان ترامب قد وصل إلى ميامي منذ يوم الجمعة الماضي، حيث شارك يوم السبت في قمة استضافها ناديه وجمعت قادة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وحتى اللحظة، لم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق فوري بشأن المؤتمر المرتقب أو القضايا التي قد تُطرح خلاله.



المصدر: اسوشییدت برس