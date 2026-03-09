السوداني يهنئ مجتبى خامنئي بانتخابه مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، سماحة آية الله مجتبى علي الخامنئي، بمناسبة انتخابه مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

معرباً عن ثقته "بقدرة القيادة الجديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إدارة هذه المرحلة الحساسة، والمضي بتعزيز وحدة أبناء الشعب الإيراني في مواجهة التحديات الراهنة".

وجدّد السوداني في رسالة التهنئة، التأكيد على تضامن العراق ووقوفه الى جانب إيران.

معرباً عن دعم العراق لكل الخطوات الرامية لوقف الصراع ورفض العمليات العسكرية على سيادتها، بما يحفظ استقرار سائر بلدان المنطقة وأمن وسلامة شعوبها المتآخية.