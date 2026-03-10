الأرصاد الجوية الباكستانية تحذر من وصول "ملوثات" جوية جراء الضربات على إيران

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حذرت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية (PMD) من أن التلوث الناجم عن الضربات الأمريكية الإسرائيلية في إيران قد يؤدي إلى تدهور جودة الهواء في باكستان المجاورة.

وذكرت الدائرة في تحديث أصدرته يوم الإثنين: "نظراً للأوضاع الراهنة في إيران، قد تحمل الرياح ملوثات وتتسبب في تدهور جودة الهواء في الأجزاء الغربية من البلاد". كما توقعت الدائرة هطول أمطار وهبوب رياح وحدوث عواصف رعدية في مناطق متفرقة من غرب باكستان حتى تاريخ 12 مارس/آذار.

وتتشارك باكستان مع إيران حدوداً برية يبلغ طولها حوالي 900 كيلومتر (560 ميلاً).

وفي الأيام الأخيرة، وصف مراسل شبكة "سي إن إن" (CNN) في طهران المشهد قائلاً إن "دخانًا أسود كثيفًا لا يزال يغطي سماء المدينة بأكملها تقريبًا" في أعقاب الغارات الجوية التي استهدفت منشآت نفطية هناك. وأضاف المراسل فريد بليتجن: "استنشاق الهواء يبدو ساماً للغاية".

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة