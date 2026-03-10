الأردن يدين بشدة استهداف القنصلية الإماراتية في إقليم كوردستان

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف مقر القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كوردستان، واصفةً الحادثة بأنها انتهاك صارخ للأعراف الدولية.

تمسك بالقوانين الدولية

وفي بيان رسمي، شددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأكدت الوزارة أن حماية مقار البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة أعضائها هي مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.

تضامن أردني إماراتي

كما أعربت الخارجية الأردنية عن تضامن المملكة المطلق ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدةً على عمق الروابط التي تجمع البلدين ورفض الأردن لأي عمل يهدد أمن البعثات الدبلوماسية واستقرار المنطقة.

ويأتي هذا الموقف الأردني في إطار موجة تنديد دولية وإقليمية واسعة أعقبت حادثة استهداف القنصلية في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.