أذربيجان ترسل مساعدات إنسانية إلى إيران

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسؤولون أذربيجانيون، يوم الاثنين، أن أذربيجان أرسلت مساعدات إنسانية إلى إيران.

وتشمل المساعدات عشرة أطنان من الدقيق، وستة أطنان من الأرز، وأكثر من طنين من السكر، وأكثر من أربعة أطنان من المياه، ونحو 600 كيلوغرام من الشاي، ونحو طنين من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفقًا للمسؤولين.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد التوترات بين باكو وطهران الأسبوع الماضي، عندما اتهمت أذربيجان إيران بإطلاق طائرات مسيرة على جيب نخجوان التابع لها، وهو اتهام تنفيه طهران.

كما عززت أذربيجان علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل.



المصدر: أسوشیدت برس