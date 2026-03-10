العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران لـ 72 ساعة إضافية

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد قرار إغلاق الأجواء العراقية أمام كافة الطائرات (القادمة والمغادرة والعابرة) لمدة 72 ساعة إضافية، وذلك في إجراء احترازي مؤقت يعكس حساسية الأوضاع الأمنية الراهنة.

التوقيت والجدول الزمني

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن السلطة، يبدأ سريان هذا التمديد اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد من اليوم الثلاثاء (10 آذار 2026)، ويستمر حتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم الجمعة المقبل.

دوافع القرار

وأوضحت سلطة الطيران أن هذا القرار اتُّخذ بناءً على "التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية" المتسارعة في المنطقة. وأكدت أن الإجراء يخضع للمراجعة الدورية، حيث سيتم إعادة تقييم الموقف الملاحي وفقاً للمستجدات الميدانية لضمان أعلى معايير السلامة.

إشعار الجهات المعنية

كما أشار البيان إلى أنه سيتم إشعار كافة شركات الطيران العالمية والجهات ذات الصلة بأي تحديثات تطرأ على هذا القرار فور صدورها.

يأتي هذا الإجراء السيادي في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، ويهدف إلى تأمين الأجواء الوطنية وحماية الملاحة الجوية من أي مخاطر محتملة.