أرامكو: تشغيل خط "شرق-غرب" بالطاقة القصوى خلال أيام

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، إنها ستصل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى لخط أنابيب الشرق والغرب "خلال يومين" لتوصيل منتجاتها إلى السوق العالمية.

وصرح أمين ناصر، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة أرامكو، بأن الطاقة الاستيعابية اليومية لخط أنابيب الشرق والغرب تبلغ 7 ملايين برميل.

وأضاف ناصر: "نتوقع الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى خلال يومين. ويجري العمل حاليًا على إعادة توجيه ناقلات النفط من الشرق إلى الغرب. وكما تعلمون، فقد حدثت هذه الأزمة فجأة، وتحتاج الناقلات إلى إعادة توجيهها إلى الساحل الغربي للتحميل".

وأضاف: "إن الوضع في مضيق هرمز يعيق وصول كميات كبيرة من النفط إلى المنطقة بأكملها".

وينقل خط أنابيب الشرق والغرب النفط إلى البحر الأحمر. تتولى شركة أرامكو السعودية تشغيل خط الأنابيب من مركز معالجة النفط في العقيق بالقرب من الخليج إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، متجنبة نقطة الاختناق في مضيق هرمز.





المصدر:أسوشیدت برس