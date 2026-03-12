محافظ أربيل: إحباط 17 هجوماً بطائرات مسيرة انتحارية دون وقوع خسائر بشرية

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف محافظ أربيل، أوميد خوشناو، عن تفاصيل الهجمات الجوية التي استهدفت المحافظة ليلة أمس، مؤكداً أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لـ 17 طائرة مسيرة انتحارية وإسقاطها بالكامل قبل بلوغ أهدافها.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أوضح خوشناو أن المحافظة تعرضت لسلسلة من الهجمات المكثفة شملت 17 طائرة مسيرة "مفخخة"، مشيراً إلى أن اليقظة والجاهزية العالية لأنظمة الدفاع الجوي حالت دون وقوع كارثة، حيث تم استهداف وتدمير جميع تلك الطائرات في السماء.

طمأن المحافظ المواطنين بشأن الأوضاع الأمنية، معرباً عن ارتياحه لعدم تسجيل أي خسائر في الأرواح، مؤكداً أن سلامة سكان أربيل تظل الأولوية القصوى. وأضاف أن سقوط حطام الطائرات المسيرة وانفجار بعضها بعد اعتراضها تسبب في وقوع أضرار مادية محدودة في بعض المواقع.

يأتي هذا التصعيد الأمني في إطار سلسلة من الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان وعاصمته أربيل من قبل "جماعات مسلحة خارجة عن القانون". ويرى مراقبون أن نجاح الدفاعات الجوية في تدمير هذا العدد الكبير من المسيرات في ليلة واحدة يعد مؤشراً واضحاً على تطور القدرات الدفاعية والتقنية في مواجهة التهديدات الجوية التي تستهدف استقرار المنطقة.