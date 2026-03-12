إيطاليا تدين بشدة استهداف قاعدتها العسكرية في أربيل وتؤكد سلامة جنودها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدانت الحكومة الإيطالية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية الإيطالية في العاصمة أربيل بإقليم كوردستان، واصفةً الاعتداء بـ"الأمر غير المقبول".

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في إيطاليا، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع السفير الإيطالي لدى العراق للوقوف على تداعيات الهجوم والاطمئنان على سلامة البعثة الدبلوماسية والعسكرية.

وطمأن المسؤول الجمهور الإيطالي بأن جميع الجنود المتواجدين في القاعدة بخير ولم يصب أي منهم بأذى، مشيراً إلى أنهم "بأمان داخل الملاجئ المحصنة" التي لجأوا إليها فور وقوع الهجوم.

كما أعرب عن تضامنه الكامل وامتنانه العميق للقوات الإيطالية المرابطة هناك، مشيداً بشجاعتهم وتفانيهم في أداء واجبهم اليومي لخدمة الوطن في إطار المهام الدولية.