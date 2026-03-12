العمليات المشتركة: العدوان الممنهج خرق صارخ للسيادة العراقية

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس 12 آذار 2026، بياناً شديد اللهجة أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها البالغين للاعتداءات "الغاشمة والسافرة" التي استهدفت مقاتلي الحشد الشعبي أثناء تأديتهم لواجباتهم الوطنية إلى جانب القوات الأمنية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيانها، أن استمرار هذا "العدوان الممنهج والمتكرر" وعدم تمييز الأهداف يمثل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي ويقوض ركائز الأمن والاستقرار في البلاد، محملةً الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن هذه التصرفات.

استهداف مواقع حيوية

وكشف البيان عن تفاصيل الهجمات الأخيرة، موضحاً أنها استهدفت فجر اليوم مواقع في محافظة كركوك ومنطقة عكاشات، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات سبقتها ضربات أخرى طالت قضاء الصويرة ومقرات مختلفة في مناطق متفرقة من العراق.

انتهاك للسيادة وكرامة البلاد

ووصفت هذه العمليات بأنها "خرق صارخ للسيادة الوطنية واستهداف مباشر لكرامة العراق"، معتبرةً إياها تعدياً واضحاً على القوات الأمنية التي أثبتت مهنية عالية في حماية الأرض والحفاظ على المكتسبات الأمنية المتحققة بفضل التضحيات الكبيرة.

واختتمت القيادة بيانها بالترحم على الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة التزام القوات المسلحة بصنوفها كافة في الدفاع عن أمن العراق وسيادته.