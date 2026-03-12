البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دعت البحرين سكانها إلى التزام منازلهم بعد هجوم استهدف خزانات وقود الخميس، في الوقت الذي تشن فيه إيران هجمات في الخليج ترمي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ونشرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا على موقعها الإلكتروني جاء فيه أن "العدوان الإيراني السافر استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق"، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأهابت الوزارة بالمواطنين في ثلاثة أحياء في المحرق "ملازمة منازلهم وإغلاق النوافذ وفتحات التهوئه كإجراء احترازي ضد أي آثار محتملة للدخان المتصاعد من الحريق الذي تجري مكافحته حاليا".