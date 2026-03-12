داخل العراق وخارجه.. "سرايا أولياء الدم" تتبنى تنفيذ 7 عمليات استهدفت قواعد أمريكية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت جماعة "سرايا أولياء الدم"، المنضوية تحت مظلة "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من الهجمات المكثفة استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية داخل العراق وخارجه.

وذكرت الجماعة في بيان رسمي، أنها نفذت سبع "عمليات نوعية" خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرةً إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار ما وصفته بـ"التكليف الشرعي" وردّاً على "الاعتداءات التي طالت مقرات المقاومة".

وأوضح البيان أن الهجمات جاءت كـ"قصاص" رداً على "استشهاد عدد من المقاومين العراقيين، وربطت الجماعة تصعيدها الأخير بواقعة استشهاد علي الحسيني الخامنئي"، واصفةً العمليات بأنها "ردع للعدوان المستمر".

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط تحذيرات من انعكاسات هذه المواجهات على استقرار الأوضاع الميدانية والسياسية في العراق والشرق الأوسط.