ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تايلاندية تعرضت لهجوم في الخليج "يُعتقد أنهم عالقون" على متنها

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت شركة شحن تايلاندية بأن ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تابعة لها تعرضت لهجوم بمقذوفين الأربعاء أثناء عبورها مضيق هرمز "يُعتقد أنهم عالقون على متنها".

وفي بيان صدر مساء الأربعاء، قالت شركة "بريسش شيبينغ" للشحن، إن "ثلاثة من أفراد الطاقم يعتقد أنهم مفقودون وعالقون في غرفة محركات" السفينة "مايوري ناري" المسجلة في تايلاند والتي تضررت جراء الهجوم.

وأشار المدير العام للشركة خالد هاجم في حديث لوكالة فرانس إلى "عدم التمكُّن حتى الآن من إرسال أي أحد على متن السفينة، على الرغم من إخماد الحريق. نحن نبحث عن خيارات مختلفة" لإنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة.

وأشارت الشركة إلى أنّ البحّارة العشرين الآخرين الذين كانوا على متن السفينة، وجميعهم من الجنسية التايلاندية، "تم إجلاؤهم بأمان وهم الآن في سلطنة عمان".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء عن استهدافه السفينة لتجاهلها "التحذيرات".

من جانبه، دان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية بانيدول باتشيمساوات في مؤتمر صحافي، "أعمال العنف المرتكبة ضد السفن التجارية".

وقال "نبذل قصارى جهدنا للعثور على الأشخاص الثلاثة المفقودين"، مضيفاً أن جميع السفن التايلاندية غادرت مضيق هرمز.

AFP