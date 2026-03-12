وكالة الطاقة الدولية: الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في اضطراب تاريخي في إمدادات النفط

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تسببت الحرب في الشرق الأوسط في "أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية" ما دفع منتجي النفط في الخليج إلى خفض الإنتاج بشكل كبير، بحسب ما أعلنت وكالة الطاقة الدولية الخميس.

وذكرت الوكالة في أحدث تقاريرها أن إنتاج النفط الخام انخفض حاليا بما لا يقل عن 8 ملايين برميل يوميا، بالإضافة إلى مليوني برميل أخرى مرتبطة بتوقف إنتاج المنتجات البترولية بما في ذلك المكثفات.

وبات مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس استهلاك العالم من النفط يوميا مغلقا فعليا على خلفية التهديدات الإيرانية.

AFP