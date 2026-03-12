دلشاد شهاب: صالح مسلم كان أحد المناضلين البارزين في "روجآفا" غرب كوردستان

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شارك المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، اليوم الخميس 12 آذار 2026، ممثلاً عن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في مراسم توديع جثمان المناضل الكوردي البارز صالح مسلم قبل نقله إلى مثواه الأخير في "روجآفا" (كوردستان سوريا).

وقال شهاب في تصريح للصحفيين: "حضرنا اليوم ببالغ الحزن والأسى، ونيابة عن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، للمشاركة في مراسم الوداع وتقديم التعازي والمواساة برحيل مناضل شعبنا العزيز صالح مسلم".

وأشار ممثل رئيس الإقليم إلى الدور النضالي للراحل، قائلاً: "لقد كان صالح مسلم أحد المناضلين البارزين في روجآفا كوردستان، وقد أفنى سنوات طويلة من عمره في خدمة الشعب الكوردي وقضيته القومية. وبلا شك، فإن رحيل مناضل كبير مثله سيترك فراغاً كبيراً".

كما أعرب دلشاد شهاب عن خالص تعازي ومواساة رئاسة إقليم كوردستان لعائلة الفقيد وأصدقائه، ولأبناء روجآفا وعموم الشعب الكوردي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وفي ختام حديثه، أكد شهاب على استمرارية المسيرة النضالية، قائلاً: "نحن واثقون بأن المناضلين الآخرين من أبناء شعبنا سيواصلون هذا الدرب، وسيعملون على ملء الفراغ الذي خلفه فقدان هذه الشخصية المناضلة".