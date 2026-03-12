نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل إيران جراء الحرب

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نزح ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص داخل إيران منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها قبل نحو أسبوعين، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس.

وقال رئيس فريق الدعم الطارئ في المفوضية ومنسق الاستجابة الطارئة للاجئين في الشرق الأوسط أياكي إيتو إن "ما بين 600 ألف ومليون أسرة إيرانية نزحت مؤقتا داخل البلاد نتيجة النزاع الدائر، وفق تقييمات أولية".

ويمثل ذلك "ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص"، حسبما أفاد في بيان مضيفا أن "هذا العدد مرشح للارتفاع مع استمرار الأعمال العدائية، في مؤشر مقلق على تصاعد الاحتياجات الإنسانية".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير أول موجة من الهجمات على إيران التي ردت بضرب أهداف في عدد من الدول الخليجية.

وقال إيتو إن معظم النازحين، وفق تقارير، "يفرون من طهران وغيرها من المدن الكبرى باتجاه شمال البلاد والمناطق الريفية بحثا عن الأمان".

وأضاف أن عائلات لاجئين مقيمين في البلاد، ومعظمهم من الأفغان، تضررت أيضا، محذرا من أن تلك العائلات "ضعيفة بشكل خاص، نظرا لوضعها الهش أصلا وشبكات الدعم المحدودة" لها.

وقال "تغادر العائلات المناطق المتضررة وسط تصاعد انعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية".

وأعلنت مفوضية اللاجئين، الموجودة منذ فترة طويلة في إيران، أنها "تُكيّف استجابتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وتعمل مع السلطات الوطنية والشركاء لتقييم المتطلبات المستجدة وتعزيز الجاهزية مع ازدياد تنقل السكان".

وأكد إيتو "تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الحاجة المُلحة لحماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات الإنسانية وضمان بقاء الحدود مفتوحة أمام الباحثين عن الأمان، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية".

AFP