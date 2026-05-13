الإمارات تنفي زيارة نتنياهو أو استقبال وفود عسكرية وتؤكد: "علاقاتنا معلنة ولا ترتيبات سرية"

أربيل (كوردستان24)- نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 13 ایار 2026، الأنباء المتداولة بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، واصفةً هذه الأنباء بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن علاقات الدولة مع إسرائيل هي "علاقات معلنة" نشأت في إطار "الاتفاق الإبراهيمي" المعروف، مشددة على أنها لا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية.

وأوضح البيان أن أي ادعاءات عن زيارات غير معلنة أو ترتيبات سرية هي معلومات مضللة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات.

وفي ختام بيانها، دعت الخارجية الإماراتية وسائل الإعلام إلى ضرورة "تحري الدقة" في نقل الأخبار، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية غير دقيقة.