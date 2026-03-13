ضربات على طهران تزامنا مع مسيرة لإحياء "يوم القدس" بمشاركة لاريجاني

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استهدفت ضربات جديدة طهران تزامنا مع تنظيم مسيرة "يوم القدس" في الجمعة الأخير من شهر رمضان، والتي لفتت فيها مشاركة مسؤولين أبرزهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، في ظهور علني نادر منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وسُمع دوي انفجارات قوية في وسط طهران، وفقا للتلفزيون الرسمي الذي أشار إلى أنّ غارات جوية استهدفت مواقع "على مسافة قريبة" من تجمّع لمناسبة "يوم القدس العالمي" الذي تحييه الجمهورية الإسلامية كل عام.

وجاء ذلك بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء منطقتين في وسط طهران، تمهيدا لتنفيذ ضربات على "بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني".

وشارك لاريجاني ومسؤولون بينهم رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي وقائد الشرطة أحمد رضا رادان في مسيرة "يوم القدس"، بحسب لقطات عرضها التلفزيون الجمعة، في ظهور نادر في العلن لمسؤولين إيرانيين منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وقال لاريجاني للتلفزيون بعيد وقوع ضربات على موقع غير بعيد من مكان التظاهرة "هذه الهجمات مصدرها الخوف واليأس. القوي لا يقصف تظاهرات على الإطلاق. من الواضح أن (الهجوم) فشِل".

وحمل المشاركون في مسيرة "يوم القدس" صورا للمرشد الراحل وخلفه نجله مجتبى خامنئي، وداسوا على صور للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وتدخل الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران أسفرت عن مقتل مرشدها الأعلى آية الله علي خامنئي أسبوعها الثالث السبت.

واتسع نطاق النزاع في المنطقة وطاولت تداعياته دولا عدة وصولا الى تركيا وقبرص، مع ردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة.

وأعلن الجيش الأميركي الخميس تحطّم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا في غرب العراق، مؤكدا أن ذلك "لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة".

ولاحقا، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقتل أربعة من أفراد الطاقم الستة، مشيرة إلى أن عمليات الانقاذ لا تزال مستمرة.

إلا أن الجيش الإيراني أعلن في بيان نشره التلفزيون الرسمي أن الطائرة أصيبت بصاروخ أطلقته جماعات مسلحة موالية لطهران في غرب العراق.

الى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت مبكر الجمعة مقتل أول جندي من بلاده خلال الحرب، في هجوم في أربيل، أسفر كذلك عن إصابة جنود آخرين بجروح.

وأكد قائد عسكري فرنسي الجمعة أن "مسيّرة من نوع شاهد" الإيرانية الصنع قتلت الجندي الفرنسي في كوردستان.

وأتى ذلك بعدما حذّرت جماعة "أصحاب الكهف" العراقية الموالية لإيران من أن المصالح الفرنسية في المنطقة أصبحت الآن أهدافا بعد وصول حاملة طائرات فرنسية إلى "منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية". إلا أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

ورغم عدم مشاركتها في القصف الأميركي-الإسرائيلي على إيران إلا أن فرنسا تنشر قوات في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية إسقاط صاروخ بالستي إيراني في المجال الجوي التركي بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك في ثالث حادثة من نوعها منذ بدء الحرب في المنطقة.

وسبق هذا الاعلان دوي صفارات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا، وهي منشأة رئيسية تابعة للحلف حيث تتمركز القوات الأميركية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

في كولومبو، أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية أنها ستعيد الجمعة جثامين 84 بحارا إيرانيا قتلوا عندما أغرقت غواصة أميركية فرقاطة كانوا على متنها، فيما أفادت الصين برصد مساعدة بقيمة 200 ألف دولار للهلال الأحمر بعد تعرّض مدرسة في مدينة ميناب بجنوب إيران للقصف في 28 شباط/فبراير.

وتتهم طهران الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ هذه الضربة، مشيرة الى أنها أسفرت عن أكثر من 150 قتيلا بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في الثامن من آذار/مارس أن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم في الحرب. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.

- هجمات جديدة في الخليج -

ونزح ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص داخل إيران منذ بدء الحرب، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس.

وفي إسرائيل، أعلن مسؤولون مقتل 14 شخصا بينما أسفرت الهجمات في الخليج عن مقتل 26 شخصا بينهم سبعة عناصر من الجيش الأميركي.

أطلقت إيران وابلا من المسيّرات والصواريخ باتّجاه بلدان مجاورة تضم مصالح أميركية، بما فيها السعودية حيث أعلنت وزارة الدفاع الجمعة أن قواتها اعترضت عشرات المسيّرات.

وفي عُمان، قُتل شخصان جراء سقوط مسيّرة في شمال السلطنة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.

في دبي، أصيب مبنى في وسط المدينة بشظايا ناجمة عن هجوم تم اعتراضه، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة.

كما أعلنت إسرائيل وقوع هجمات صاروخية إيرانية جديدة فيما أكدت السلطات إصابة عشرات الأشخاص بجروح طفيفة في بلدة زرزير.

ورفعت السلطات الإيرانية في الأيام الماضية من نبرة التحدي للولايات المتحدة، مؤكدة أنها لا تريد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.

والخميس، حذّر لاريجاني من أن كسب الحرب "غير ممكن ببضع تغريدات"، في إشارة الى ترامب، مضيفا أن طهران لن تتراجع عن المواجهة عسكريا حتى تجعل الولايات المتحدة تندم على "خطئها الفادح في الحسابات".

وجاء ذلك في أعقاب صدور أول بيان عن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

وأوردت تقارير عدة أن مجتبى خامنئي أصيب في الضربة التي أودت بحياة والده، وهو لم يظهر علنا منذ تعيينه. وقال في البيان الذي تلته مذيعة على التلفزيون الرسمي "يجب الاستمرار في استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز".

وتمر ربع إمدادات النفط العالمية وخُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق.

- غوتيريش في لبنان -

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية المشتركة "تسحق" إيران وحليفها حزب الله اللبناني وأن هدفها "تهيئة الظروف التي تمكّن الشعب الإيراني من إطاحة النظام الاستبدادي والوحشي الذي هيمن عليه لقرابة نصف قرن".

وأثّر النزاع بشكل كبير على لبنان حيث أعلنت السلطات مقتل 687 شخصا بضربات إسرائيلية، بينهم 12 على الأقل لقوا حتفهم بغارة الخميس استهدفت واجهة بيروت البحرية حيث تقيم عائلات نازحة في خيام.

والجمعة، قتل ثمانية أشخاص على الاقل جراء غارة استهدفت مبنى في بلدة المية والمية القريبة من مدينة صيدا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة.

ووصل الى بيروت الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكتب على إكس "وصلت للتو إلى بيروت في زيارة تضامن مع الشعب اللبناني. لم يختر هذه الحرب بل تم جرّه إليها. لن أدخر لا أنا ولا الأمم المتحدة أي جهد في السعي لمستقبل سلمي يستحقه لبنان وهذه المنطقة بشدّة".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنه أوعز للجيش الاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهددا بالسيطرة على "أراض" في حال لم تتوقف صواريخ حزب الله.

AFP