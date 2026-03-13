فؤاد حسين: عدم تصدير النفط العراقي سيخلق أزمات اقتصادية عديدة

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن جرّ العراق إلى ساحة الحرب أمر خطير للغاية وسيؤدي إلى توسيع نطاق الصراعات.

في اتصال هاتفي جرى اليوم الجمعة، 13 آذار 2026، بين وزير الخارجية العراقي حسين ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية وتأثيراتها على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار حسين إلى محاولة استهداف الوحدة العسكرية الإيطالية المتمركزة في إقليم كوردستان، مشدداً على أن "العراق يدين هذه المحاولة".

وأضاف أن "زجّ العراق في الحرب هو إجراء خطير جداً، وقد يتسبب في اتساع رقعة الصراع ليشمل دولاً أخرى في المنطقة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده للعراق والوقوف إلى جانبه في مواجهة الهجمات التي تستهدف أمنه واستقراره.

كما صرح حسين بأن توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى أزمة كبيرة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن عدم القدرة على تصدير النفط العراقي قد يخلق العديد من الأزمات الاقتصادية.

وفي الختام، شدد الجانبان على "أهمية العلاقات بين العراق وإيطاليا وضرورة العمل على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين".