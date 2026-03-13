"سنتكوم" تعلن مصرع جميع أفراد طاقم الطائرة التي تحطمت في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة تزويد الوقود من طراز (KC-135) الستة، إثر تحطم طائرتهم في منطقة نائية بغرب العراق.

وكانت الطائرة قد فُقد أثرها في الأجواء يوم أمس الخميس، 12 آذار، أثناء تنفيذ مهام ضمن عملية "الغضب الملحمي" (Operation Epic Fury)، قبل أن يتم التأكد لاحقاً من تحطمها بالكامل.

وأكدت القيادة المركزية في بيانها أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، مشددة في الوقت ذاته على أن المؤشرات الأولية تؤكد أن سقوط الطائرة لم يكن ناتجاً عن عمل عدائي أو نيران صديقة عن طريق الخطأ.

وأشار البيان إلى التزام الوزارة بالحفاظ على سرية أسماء الضحايا لمدة 24 ساعة، وذلك كإجراء بروتوكولي متبع حتى يتم إبلاغ ذويهم رسمياً بوفاتهم.