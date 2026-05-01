ترامب يشعل "حرباً جمركية" مع أوروبا ويفرض ضريبة 25 بالمائة على السيارات المستوردة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن قرار إدارته رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25%، في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية والضغط على بروكسل للالتزام بالاتفاقيات التجارية المبرمة.

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، برر ترامب هذا القرار بعدم إيفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته التجارية تجاه واشنطن.

مؤكداً أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الشركات الأوروبية الراغبة في تجنب هذه الضرائب الباهظة أمامها خيار واحد، وهو نقل خطوط إنتاجها إلى داخل الأراضي الأمريكية.

وقال: "لقد كنا واضحين؛ التصنيع في أمريكا يعني الإعفاء التام من الضرائب".

وكشف ترامب عن طفرة غير مسبوقة في الاستثمارات الصناعية المحلية، مشيراً إلى أن مشروعات بناء مصانع السيارات الحالية في الولايات المتحدة تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، وهو ما وصفه بـ "الرقم القياسي التاريخي" الذي سيساهم في خلق آلاف فرص العمل للأمريكيين.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يضع هذا القرار عمالقة صناعة السيارات الألمانية والأوروبية، وفي مقدمتهم (فولكس فاجن، ومرسيدس، وبي إم دبليو)، أمام تحديات وجودية في السوق الأمريكية، مما قد يجبرها على تسريع خطط التوسع الصناعي داخل الولايات المتحدة لتفادي فقدان تنافسيتها في أحد أكبر أسواق العالم.