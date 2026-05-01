علي خالص: بغداد ستصرف مستحقات فلاحي الإقليم المالية قريباً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، عن صدور قرار حكومي يقضي بصرف تريليون و600 مليار دينار كمستحقات للفلاحين في عموم البلاد، مؤكدة تأمين حصة مزارعي إقليم كوردستان من هذه الدفعات.

وأوضح النائب عن الكتلة، علي شيخ خالص، في تصريح لـ كوردستان 24، أن هذا القرار جاء نتاج سلسلة من المباحثات المكثفة التي أجرتها الكتلة مع رئيس الوزراء ووزير التجارة الاتحادي لضمان الحقوق المالية للمزارعين.

وأشار خالص إلى أن الحكومة الاتحادية رصدت موازنة إجمالية بلغت تريليوناً و600 مليار دينار لمستحقات الفلاحين، خُصص منها 204 مليار دينار لمزارعي الإقليم.

وكشف خالص عن تفاصيل الصرف الخاصة بموسم 2025، مبيناً أنه تم إطلاق 100 مليار دينار حتى الآن، نال إقليم كوردستان منها 8 مليارات دينار وفق النسبة المعتمدة والبالغة 14%.

وأكد النائب أن التحركات البرلمانية الكوردية نجحت في استصلاح قرار بصرف 60 مليار دينار إضافية ستوزع قريباً جداً، مع ضمان حصة الإقليم المقررة قانوناً.

مشدداً على استمرار الجهود النيابية حتى استلام الفلاحين لكامل مستحقاتهم دون تأخير.