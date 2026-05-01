طهران: مضيق هرمز هو "قنبلتنا الذرية" والوضع فيه لن يعود لسابقه

أربيل (كوردستان 24)- وصف نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، اليوم الجمعة، مضيق هرمز بأنه يمثل القوة الردعية الموازية لـ "القنبلة الذرية" بالنسبة لإيران، مؤكداً أن السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي تعد حقاً طبيعياً وقراراً سيادياً غير قابل للتراجع.

وفي كلمة له أمام حشد من المسؤولين، أوضح نيكزاد أن التوجيهات العليا في البلاد قضت بتغيير قواعد التعامل في المضيق، مشدداً على أن "الوضع لن يعود إلى ديدنه السابق".

واعتبر نيكزاد أن مضيق هرمز يمثل الأداة الاستراتيجية التي تضمن لإيران كرامتها واستقلالها الوطني في مواجهة ما وصفه بـ "الفشل الذريع" للسياسات الأمريكية في المنطقة.

وأضاف المسؤول الإيراني في تصريحاته المثيرة للجدل: "نحن لا نعتبر مضيق هرمز ممرًا دوليًا خاضعاً للإرادات الخارجية، بل هو شريان حيوي يخضع للسيادة الإيرانية، وهو بمثابة قنبلتنا النووية التي سنستخدمها لحماية حقوقنا المشروعة".

وفي سياق متصل، أشاد نيكزاد بالتقدم التقني في البرنامج النووي الإيراني، لا سيما الوصول إلى نسبة تخصيب يورانيوم بلغت 60%، معتبراً إياها رسالة قوة علمية تهدف إلى إبطال مفعول العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

مؤكداً أن بلاده ماضية في تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية تحت إشراف القيادة العليا.