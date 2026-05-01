طهران ترحّب بتكليف "الزيدي" وتؤكد دعمها للاستقرار السياسي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها الرسمي بتسمية علي فالح الزيدي مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء العراقي، مؤكدة دعمها الكامل للمسار السياسي الذي يفضي إلى استقرار الجار الشقيق.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، بارك وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قرار قوى الإطار التنسيقي باختيار الزيدي لهذه المهمة، متمنياً له النجاح في تشكيل كابينته الوزارية بما يلبي تطلعات الشعب العراقي.

وشدد عراقجي على ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية تجاه بغداد، والمرتكزة على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، ودعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي.

كما أشار الوزير الإيراني إلى تطلع طهران لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الإيراني والعراقي.

تأتي هذه المواقف في أعقاب إجماع قوى الإطار التنسيقي، في الـ 27 نيسان 2026، على اختيار علي فالح الزيدي كمرشح وحيد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.