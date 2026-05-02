الناتو يستوضح من واشنطن قرار سحب القوات الأميركية المتواجدة في ألمانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) السبت أنه يتواصل مع الولايات المتحدة لفهم قرار واشنطن سحب الآلاف من جنودها من ألمانيا بشكل أفضل.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت عبر حسابها على منصة إكس "نعمل مع الولايات المتحدة للاستيضاح بشأن تفاصيل قرارها بشأن الانتشار العسكري في ألمانيا".

واضافت أن "هذا الاستيضاح يؤكد ضرورة أن تواصل اوروبا الاستثمار في شكل أكبر في الدفاع، وتحمل قدر أكبر من المسؤولية في أمننا المشترك"، وفق ما نقلته فراس برس.

وأعلن البنتاغون الجمعة أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمر بسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، ما يمثل قرابة 15% من القوات الأميركية المتمركزة في الدولة الأوروبية.

وتعليقا على ذلك، أشار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس السبت إلى أن القرار كان "متوقعا"، مؤكدا ضرورة أن تبذل أوروبا المزيد من الجهود لتعزيز أمنها.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أثار في الأيام الماضية إمكان تقليص القوات العسكرية الأميركية المتمركزة في ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عقب تصريحات أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس.

وكان المستشار الألماني قال الاثنين إن "الأميركيين يفتقرون بوضوح إلى استراتيجية" تجاه إيران، وأن طهران "تُذل" القوة العظمى الأكبر في العالم.

ورد ترامب الثلاثاء بأن ميرتس "يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه".