الرئيس بارزاني يلتقي علي الزيدي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 2 أيار/مايو 2026، رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني قد استقبل قبل ظهر اليوم السبت في مطار أربيل الدولي، علي فالح الزيدي، رئيس الوزراء العراقي المكلف.

ووصل علي الزيدي إلى أربيل برفقة وفد من الإطار التنسيقي، ومن المقرر أن يجتمع بعد لقائه بالرئيس بارزاني، مع كل من نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم.

ويضمُّ الوفد المرافق للزيدي كل من:

محسن المندلاوي، رئيس تحالف "أساس".

عبد الحسين الموسوي، رئيس تحالف "النهج الوطني".

فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي.

عباس العامري، أمين عام الإطار التنسيقي.

وكان قادة الإطار التنسيقي قد اجتمعوا في القصر الحكومي ببغداد ليلة 27 نيسان/أبريل 2026، وصوتوا بالإجماع على ترشيح (علي الزيدي) رسمياً لمنصب رئيس وزراء العراق.

وأمام الزيدي 25 يوماً لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة؛ فوفقاً للدستور العراقي، يجب على رئيس الوزراء المكلف اختيار أعضاء كابينته الوزارية خلال شهر واحد، لعرضهم لاحقاً على البرلمان لنيل الثقة.